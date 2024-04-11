家庭内で感染することも多い感染症。これを抑えることは家族を守るだけでなく、社会的な蔓延抑制にもつながると考えられます。ライオン株式会社（東京都台東区）が、感染力が高い新型コロナウイルス感染症を事例として「感染症の家庭内感染対策」に関する生活者調査を実施したところ、新型コロナウイルス感染症の家庭内感染を「した家庭」と「しなかった家庭」を比べると、「しなかった家庭」のほうがより多くの感染予防対策を実施