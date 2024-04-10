大ヒット作、話題作を連発しているDisney+（ディズニープラス）オリジナル韓国ドラマの最新作『支配種』が、いよいよ配信スタート！ 人間の“支配”から動物を開放する最先端技術を開発した巨大テクノロジー企業BFを舞台に、大統領が狙われたテロ事件の真実を追う元軍人のボディガードと、警備対象でありテロ事件の鍵を握るBFのCEO。敵か味方か？2人の心理戦に息を呑むサスペンスでありながら、アクションやCGなど視覚的エン