味噌を「臭い」と感じる子どもが増えています（写真：マハロ／PIXTA）70万部の大ベストセラー『食品の裏側』の著者、安部司氏が開発した8万部突破のレシピ集『世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはん ベスト102レシピ』に続き、『世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはん2 ベスト107レシピ』が発売され、発売7日で増刷するなど反響を呼んでいる。『食品の裏側』発売後、全国の読者から受けた「何を食べればいいのか？