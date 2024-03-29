ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 今田耕司 松本人志 名誉毀損 提訴・訴訟 文春 エンタメ・芸能ニュース マイナビニュース 松本人志の名誉毀損訴訟 今田耕司「どこかで『期待』はあります」 2024年3月29日 18時0分 リンクをコピーする 読売テレビの情報バラエティ番組『今田耕司のネタバレMTG(ミーティング)』(毎週土曜11:55〜)が30日に放送される。今田耕司 ＝読売テレビ提供○水原一平氏の違法賭博問題にも注目最初に取り上げるニュースは、松本人志の『週刊文春』の記事をめぐる名誉毀損訴訟。28日に第1回口頭弁論が東京地裁で行われた注目の裁判の気になる“争点”と今後の行方を、国際弁護士の清原博氏と元週刊文春記者の中村竜太郎氏が解説。松本側が訴状で、 記事を読む 関連の最新ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 記事時間 03/29 20:54 松本人志側「真実とは言えない」の一文を引き出したい？東国原英夫氏が予測 記事時間 03/29 11:42 松本人志による個人情報の開示要求「嫌がらせに近いものを感じる」との指摘 記事時間 03/29 11:10 茂木健一郎氏、松本人志の「お笑いがしたい」投稿に「甘えてんだろ？」