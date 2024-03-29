読売テレビの情報バラエティ番組『今田耕司のネタバレMTG(ミーティング)』(毎週土曜11:55〜)が30日に放送される。今田耕司 ＝読売テレビ提供○水原一平氏の違法賭博問題にも注目最初に取り上げるニュースは、松本人志の『週刊文春』の記事をめぐる名誉毀損訴訟。28日に第1回口頭弁論が東京地裁で行われた注目の裁判の気になる“争点”と今後の行方を、国際弁護士の清原博氏と元週刊文春記者の中村竜太郎氏が解説。松本側が訴状で、