フォーシーズは3月28日から、宅配ピザチェーン「PIZZA-LA」で「ピザーラ創業祭」を開催している。第1弾として、「100人に1人無料」、第2弾として「倍盛りキャンペーン」を展開している。ピザーラ創業祭 【関連記事】ピザハット「ご愛顧感謝 590円セール」開催、3月29日から「ピザハット・マルゲリータ」が“590円”、アプリ注文テイクアウト対象に開催ピザーラは1987年4月に1号店をオープンしたことから、4月を含むこの時期に「ピ