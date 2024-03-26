声明発表時、大谷選手にはプレッシャーがかかっていたと推測される（写真：東京スポーツ／アフロ）ドジャース・大谷翔平選手は、自身の通訳であった水原一平氏が関与したとされる違法賭博問題に関して、声明を発表しました。声明発表時における大谷選手の言動から心理を推測します。大谷選手は、元通訳の違法賭博にどのような認識を抱いていたのでしょうか。冒頭、大谷選手は、チーム関係者、ファン、メディア関係者に向けて感謝の