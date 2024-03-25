小林製薬が販売したサプリメントを摂取した人に健康被害が確認された問題で２５日、同社から供給を受けた「紅麹（べにこうじ）」を使用する全国の食品や調味料メーカーで製品を自主回収する動きが広がった。公表までに時間を要したことについて、取引先からは、情報提供が不十分だと批判の声があがり、消費者は不安を口にした。紅麹原料は２０１６年から販売され、５２社に原料として供給されていた。小林製薬は、サプリ以外で