ソウル聯合ニュース】韓国・全国自動車労働組合連盟のソウル市バス労働組合は２５日、支部委員長総会を２３日に開き、２８日午前４時からストライキに突入することを決議したと発表した。ソウル市内バスの労使は昨年１２月から今月まで７回にわたる中央労使交渉と２回の事前調停会議で賃金交渉を進めてきたが、合意に至らなかった。６５社の約１万８０００人が加入しているソウル市バス労組は、賃上げや号俸制度の改善、定年