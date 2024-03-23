23日午後5時35分ごろ、岐阜県大垣市小野2の市道交差点で、乗用車と軽乗用車が出合い頭に衝突した。乗用車の男性（71）ら4人と軽乗用車を運転していた男性（25）の計5人が救急搬送され、乗用車の後部座席にいた生後1カ月後の女児が心肺停止という。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件県警大垣署によると、乗用車の助手席には運転手の娘（36）がおり、女児はその長女とみられる。現場は信号や一時停止線のない交差点。詳しい