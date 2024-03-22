お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳が、22日にエックスを更新。1日に亡くなった漫画家鳥山明さんからもらったイラストがコピー転売されたことに怒った。【写真】田村淳、人の作品をコピーし転売する出品者に怒り「許せない」田村は「僕たち夫婦のために鳥山先生が描いてくれた絵がコピーされてメルカリで販売されてる…」とし、フリマサイトを写したスクリーンショットを投稿。画像内では、過去の田村の投稿からコ