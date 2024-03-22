【AFP＝時事】世論調査で支持率が低下しているブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダシルバ（Luiz Inacio Lula da Silva）大統領（78）が19日、インスタグラムに投稿したジョギング動画が、再生回数1000万回を突破する人気を集めている。支持率上昇のきっかけになる可能性がある。昨年に股関節を手術したルラ氏は今週、首都ブラジリアのアウボラーダ宮殿（Alvorada Palace、大統領官邸）の周りをサッカーチーム、コリンチャンス