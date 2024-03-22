DXに悩む日本のすべてのビジネスパーソンにとっての福音となる書が3月21日、ついに刊行される。その書『データドリブン・カンパニーへの道』は、ビジネス・データサイエンスの第一人者として活躍する河本薫・滋賀大学データサイエンス学部教授が、AGC、NTTドコモキーエンス、コープさっぽろ、シップデータセンター、ダイハツ工業、THK、日立造船ヤマト運輸といった、まさにデータドリブン・カンパニーへの道を歩みつつある企業