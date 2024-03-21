【AFP＝時事】オーストラリア北東部クイーンズランド（Queensland）州の保育所で、男性が駆除しようとしたヘビにかまれて死亡した。現地メディアと救急当局が20日、明らかにした。救急当局によれば、救急隊が19日午後に現場に到着した時、男性は重体だった。男性は搬送先のタウンズビル（Townsville）の病院で死亡した。男性がかまれたのは、世界有数の危険な毒ヘビ、ブラウンスネークとみられている。現地メディアは、男性