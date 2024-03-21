◇MLB開幕戦 ドジャース5-2パドレス(20日、韓国ソウル・高尺スカイドーム)韓国ソウルでMLB・ドジャース対パドレスの開幕戦が20日に開催。韓国出身のパドレス、キム・ハソン選手の打席で、審判が見せた“粋な計らい”が話題になりました。キム・ハソン選手は「5番・ショート」として出場。韓国リーグ時代に高尺スカイドームを本拠地とするヒーローズに所属していたこともあり、2回に迎えた今季シーズン初打席では、現地のファンから