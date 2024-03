OpenAIの大規模言語モデル「GPT-5」が2024年の夏頃に登場すると報じられています。既存のGPT-4からメジャーアップデートを果たすのか、あるいはGPT-4.5のような形になるのかは不明ですが、サム・アルトマンCEOが「前より良くなっている」と話したと報じられています。GPT-5 might arrive this summer as a “materially better” update to ChatGPT | Ars Technicahttps://arstechnica.com/information-technology/2024/03/openais