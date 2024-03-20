3月20日、フジテレビ系の人気ゲームバラエティ『逃走中』の映画版が公開されることが発表された。『逃走中』は限られたエリア内でハンターから追われるというゲームに、著名人が挑戦する姿を追う番組。挑戦者はハンターから逃げることができた時間に応じて賞金を獲得でき、最後まで逃げ切れば高額賞金を手に入れることができる。同番組は’04年に放送がスタートし、今年で20周年を迎える。そんなアニバーサリーイヤーである今年7月