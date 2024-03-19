２０２２年の北京冬季五輪スノーボード・ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した平野歩夢（２５）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１９日、自身の公式サイトを更新。結婚したことを発表した。この日、「ご報告」の表題のもと、「いつも応援してくださっている皆様へご報告があります。私事ではありますが、この度、結婚いたしました。これから新しい家族も増える予定です」と、お相手こそ明かさなかったものの、もう一つのおめで