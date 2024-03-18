ＭＬＢ初の韓国での開幕シリーズに臨むドジャースの大谷翔平投手（２９）は１８日、韓国代表とのエキシビションマッチ（高尺スカイドーム）に「２番・ＤＨ」で先発出場した。第１打席は２球で追い込まれ、４球目の変化球に手を出して三邪飛、第２打席は左投手の２球目の内角球を打ちにいって左飛に倒れた。第３打席は初球真っすぐを鋭く振り抜き乾いた打球音を響かせたが、打球が上がらず二ゴロに終わった。前日のＫＢＯキウム