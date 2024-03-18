２ちゃんねる創設者で実業家のひろゆき(西村博之氏)が１８日までに自身のＸ(旧ツイッター)を更新。徳島県の県立高校などに「１人１台」で配備されたタブレット端末の半数以上が３年以内に故障するという「異例の事態」を報じた共同通信の記事を引用し、自身の見解をつづった。 学校のデジタル化を促進する文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」を受け、教育現場にタブレット端末やＰＣが導入されている。 報道