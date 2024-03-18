TBS系で4月1日放送『CDTVライブ！ライブ！』が4時間30分スペシャル（後6：30〜10：57）で放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾9組と楽曲が18日、発表となった。【写真】Number_iらTOBE所属アーティストが東京ドームに集結！番組初登場は、Number_i（ナンバーアイ）、ME:I（ミーアイ）、ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、NARITA THOMAS SIMPSON（ナリタトーマスシンプソン）の4組。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太から