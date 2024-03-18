将来、人類が月で生活することを目指し、日本の民間企業が月面で水素と酸素を作り出す世界初の取り組みが発表されました。空調設備工事大手の「高砂熱学工業」は開発した装置を使い、水資源がある可能性が指摘されている月で水から水素と酸素を作り出す世界初の挑戦に乗り出します。水素はロケットなどの燃料に、酸素は生活するための空気として活用し、将来的に人類が月で長期滞在することを目指します。装置は宇宙関連企