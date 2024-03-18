日本の航空会社でグランドスタッフとして働いていた、日本国籍の茂木舞（モテギ・マイ）さん（26）と、フィリピン国籍の母親（54）の2人が、14日、フィリピン・ケソン州にある親族の住宅の裏庭で、遺体で発見されました。その後、身柄を確保された母親の姉が「夫と知人2人とともに、鈍器で殴ったり刺したりして殺した」などと話しているということです。◇記者（フィリピン・ケソン州）「遺体が見つかった場所から5キロほ