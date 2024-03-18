片づけられない人のための神アプリBCN＋R

片づけが苦手な人の悩みはスマホが解決？断捨離ができる神アプリ3選

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 片づけが苦手な人のための「神アプリ」を紹介している
  • 「みん断・一日一捨」は捨てたものの情報を共有するコミュニティーアプリ
  • 水筒や弁当箱、期限切れの薬など捨てたものを投稿する
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