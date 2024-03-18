国連人権理事会の作業部会で発言する在ジュネーブ中国代表部の陳旭大使＝1月23日、ジュネーブ（SalvatoreDiNolfi/Keystone提供、AP＝共同）【ジュネーブ共同】中国の人権状況を検証するため1月に開かれた国連人権理事会の作業部会の会合で、発言した国が過去最多の161カ国に上り、結果として各国に割り当てられた発言時間が過去最短の45秒ずつとなった。審査時間が計3時間半と決められているのが理由だが、早口の演説を強い