【ソウル聯合ニュース】社会的地位が高い職業として韓国、日本、中国は国会議員を、米国とドイツは消防士を選んだという調査結果が公表された。韓国は他国より「職業に貴賎がある」との認識が最も強かった。韓国職業能力研究院が昨年７〜８月、５カ国の１８〜６４歳の就業者各１５００人を対象に実施した調査結果で明らかになった。調査では職種別の１５の代表的な職業が「社会で持つ社会的地位」について５点満点で点数をつけ