夫婦間でお互いに感じている怒りの投稿が寄せられる『つボイノリオの聞けば聞くほど』（ＣＢＣラジオ）の名物「ムカつく相方のコーナー」。3月13日の放送では、30年募らせたムカつきをつボイノリオと小高直子アナウンサーが紹介します。 はあ？はあ？ こどもの入試を万全で迎えようと、試験当日