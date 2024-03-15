長崎県西海市にある動物園「長崎バイオパーク」で販売されている手作りならぬ"歯作り"のグッズがX上で大きな反響を呼んでいる。2024年2月18日、同園の公式ツイッターが「現在アメリカビーバーが齧った木を販売してます。ビーバーが一本一本丹精込めて、歯作りしてます。これを持って歩けば目立つこと間違いなし！！」とつぶやきながら投稿したこの写真。巨大な鉛筆のようになっているこの丸太は、なんとビーバーが齧ったものらしい