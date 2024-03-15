ＮＨＫから国民を守る党の立花孝志党首が１５日、国会内で会見し、破産手続きが決定したみんなでつくる党の大津綾香党首との男女関係を否定した。立花氏と大津氏はこの１年間、代表権を巡って、泥沼の訴訟合戦を繰り広げている中、１４日にみんつく党の破産手続きが始まった。立花氏は「もともと彼女とのつながりを誤解をされている方が多くて、私と大津氏が男女の関係があったのではないか、口説くために党首にしたのではな