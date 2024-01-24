立花孝志氏（56）が24日、YouTubeチャンネルを更新。活動休止を発表したダウンタウン松本人志（60）に「選挙で立候補してください」とラブコールを送った。立花氏は、「週刊文春」に過去の一般女性への性的行為強要疑惑を報じられた松本の今後の活動について、「これからはテレビじゃなくてネット。万博（アンバサダー）とかもできないでしょうけど、後輩芸人のためにぜひとも芸能界を辞めないでほしい」と話すとともに、「文春」