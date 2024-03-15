【AFP＝時事】トルコで男が野良猫を蹴り殺す場面を捉えた動画が拡散され、禁錮刑を言い渡された男が早期釈放された。これを受け、抗議デモや署名運動、殺害予告などが起きる騒ぎとなり、大統領が介入し、再審理が行われる事態になった。イブラヒム・Kとだけ氏名が公表されている被告は1月1日、イスタンブールの自宅がある集合住宅のロビーで野良猫を蹴り殺す場面を防犯カメラに捉えられた。近隣の住民は、猫を「エロス」と名付け