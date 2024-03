ローマ教皇フランシスコがスイスの公共放送RTSの取材に応じ、ロシアとウクライナの間の戦争やガザ地区で繰り広げられているイスラエルとハマスとの戦争についての考えを述べました。この中で教皇はウクライナ戦争の当事者国に向けて「交渉は降伏ではありません」「事態悪化の前に交渉することは恥ではありません」と、停戦に向けた和平交渉を行うよう呼びかけました。‘Pope asks for the courage to negotiate for Ukraine’ - Va