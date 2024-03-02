普段何気なく使っている、日本語の「言葉」。立ち止まって、その語源に目を向けてみると、さまざまな新しい発見があります。辞典編集者である神永曉さんが監修した『日本のことばずかん』シリーズ、その最新巻である『日本のことばずかんあじ』から江戸前寿司にまつわる言葉を紹介します。お寿司にまつわる「おもしろい」言葉老若男女、みんなが大好きなお寿司。旬の魚や、魚の部位、寿司飯や食べ方に至るまで、うんちくが山ほど