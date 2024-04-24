くら寿司のインバウンド向けの大型店舗が25日、銀座にオープンします。店内の屋台では寿司や天ぷらなどを作る様子が見られるほか、外国人に人気の回転寿司のレーンも、くら寿司の店舗で最長の全長およそ120メートルに。インバウンド需要が好調な中、現在、国内に5店舗ある外国人向け店舗の中核として、さらなる顧客獲得を目指します。ただ、銀座という立地や、人件費の高騰の影響で、ひと皿の最低価格は他の店舗より高い150円にな