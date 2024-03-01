日本に一時帰国しているメッツ・藤浪晋太郎投手（29）が間もなくチームに再合流する見通しとなった。2月29日（日本時間3月1日）、米記者が報じた。大リーグ公式サイト「MLB．com」でメッツを担当するアンソニー・ディコモ記者が自身のX（旧ツイッター）に「藤浪晋太郎は今週末、メッツのキャンプに戻る予定だ」と投稿した。続けて「彼のビザの問題は解決されたので、彼はブルペン、ライブBP、そして最終的には試合でも登板と