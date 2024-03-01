青森県の陸奥湾で2月29日、漁船から乗組員4人が海に落ちて3人が死亡、1人が行方不明となっている。29日午後7時半ごろ、青森・横浜町の漁協組合から、「ホタテ養殖漁船の『たか丸』が港に帰ってこない」と通報があった。海上保安庁や地元の漁船が捜索したところ、「たか丸」に乗っていた4人のうち、菊池隆広さん（51）、父親の菊池榮次郎さん（87）、竹田武美さん（78）を海上で発見したが、死亡が確認された。横浜町漁業協同組合・