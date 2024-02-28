牛丼チェーン「吉野家」は3月1日午前11時、「鉄板牛焼肉定食」を発売する。【関連記事】松屋「シャリアピンソースハンバーグ定食」発売、洋食定番ソースを和風仕立ての“ガツンと系”に、じゃがいものグラタン“ドフィノワーズ”を添えて提供743円(以下税込、一部店舗では価格が異なる)。一部を除く全国の店舗で提供する。すでに販売している「鉄板牛カルビ定食」(743円)と同じく、ご飯増量･おかわり無料で販売を行う。テイクアウ