俳優の小泉孝太郎（45）が26日放送の日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話」（後9・00）の「復活SP第3弾有名人の家族は本当に幸せなのか？SP」に出演。父・小泉純一郎元首相（82）のエピソードを明かした。番組には一昨年に死去した作家で政治家石原慎太郎さん（享年89）の息子たち、長男で元衆院議員で2010〜12年に自民党幹事長を務めた石原伸晃氏、タレントで気象予報士の石原良純、三男で衆院議員の石原宏高氏、四