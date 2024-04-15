俳優小泉孝太郎（45）が14日放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。閉店したトンカツ店の店主と7年ぶりにスタジオで再会して、涙を流しながら手作りのカツサンドをほおばった。所属する芸能事務所が東京・赤坂にあり、事務所スタッフとも訪れたが、1人でふらりと開店前から閉店めで入り浸っていたという。厚切りのロースカツをじっくり揚げる名店「かつの玄琢（げんたく）」。店主だった中山和章さんとの思い出は尽き