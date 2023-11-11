俳優や歌手、スポーツ選手など、何かとメディアで見かける機会が多い有名人。こうした有名人の中には、実際の年齢よりも若く見える人が少なくないですよね。そこで今回は、今年で45歳と知って驚く男性有名人は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位小泉孝太郎2位なかやまきんに君1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「小泉孝太郎」！父親の総理大臣就任をきっかけにスカウ