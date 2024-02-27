【AFP＝時事】豪警察は27日、シドニーで同日未明に男（71）がカメラマンを暴行した疑いで捜査していると発表した。カメラマンは、加害者は米歌手テイラー・スウィフト（Taylor Swift）さんの父親だと話している。警察の担当者はAFPに「ニュートラルベイワーフ（Neutral Bay Wharf）で午前2時半頃、71歳の男が51歳の男性を暴行した後、立ち去ったとの通報を受けた」と語った。通報したのは被害を受けたとされるベン・マクドナル