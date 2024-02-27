インプラントなどの人工的な歯の中には、パーティー会場などで使用されるブラックライトで光ってしまうものもあるようだ。ドイツに住むある女性がインプラント治療を受けたところ、“輝く歯”のせいでナイトクラブに行くことができなくなったという。米ニュースメディア『New York Post』が伝えている。【この記事の他の写真を見る】ドイツ在住のクリスさん（Krys）は、TikTokに110万人以上のフォロワーを抱えるティックトッカーで