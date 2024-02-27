警視庁警備部災害対策課が、2月27日（火）に、公式Xアカウントを更新。段ボールを楽に運ぶ方法をシェアした。【写真】写真付きで分かりやすく解説！警視庁が教える段ボールを楽に運ぶ方法■引っ越しシーズンに役立ちそう今回紹介されたのは、重い段ボールを楽に運ぶ方法。方法は簡単で、段ボールのふたを外側に折り返し、そのふた下から持ち上げるだけ。中の人が約20キロの重さのを持ち上げにチャレンジしたところ、