カナダに亡命後、香港警察から指名手配されている活動家の周庭さんが、3年ぶりに動画を公開して刑務所での生活などについて語りました。【映像】公開された動画周庭さんは、「私の刑務所での日々」と題した23分の動画を日本語の字幕付きで自身のYouTubeチャンネルに公開しました。周庭さんは「A級犯」として終身刑の受刑者らとともに過ごした日々を語り、刑務所のお粥が体に合わず体調を崩した話や、東野圭吾さんの小説を20冊