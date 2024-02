仕事や課題に忙殺されて満足に食事を取れなかったり、片手間で作れるインスタント食品で空腹を満たしたりして、栄養不足はサプリメントで補っているという人は多いはず。こうしたサプリメントは本当にメリットがあるのか、費用対効果はいかほどなのかといった気になる疑問点について、ジョンズ・ホプキンス大学の栄養専門家が解説しました。Is There Really Any Benefit to Multivitamins? | Johns Hopkins Medicinehttps://www.ho