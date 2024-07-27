◇パリ五輪開会式（2024年7月26日セーヌ川）パリ五輪の開会式が26日（日本時間27日）、セーヌ川で始まった。史上初めてメーンスタジアムの外での開催。各国選手団は船に乗り込み、セーヌ川を東から西へ。約6キロのパレードはトロカデロ広場でゴールを迎える。オープニングムービーでは元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏が登場した。開会式の日本選手団の旗手はブレイキン男子の半井重幸（ダンサー名・SHIGEKIX