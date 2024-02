Googleのオンライン決済sサービス「Google Pay」のアプリ版が、アメリカで2024年後半に廃止されることが明らかになりました。アプリが廃止される理由は、機能の大部分がGoogle Walletアプリに取って代わられたためです。Simplifying our payment apps in the U.S.https://blog.google/products/google-pay/payment-apps-update/Google is sunsetting the Google Pay app in the US later this year | TechCrunchhttps://techcrunch