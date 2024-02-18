２７年間、愛知県警設楽署管内の駐在所に勤務した三輪駐在所の巡査部長、山本勝巳さん（６５）が３月末、引退する。同じ署の管内で「駐在さん」として勤めた期間は、県警で歴代３番目の長さになる。「誰とでも本音で付き合う」を信念に、住民一人一人に向き合い、「やまちゃん」と親しまれてきた山本さんは、使うことのないまま手錠と拳銃を返却する駐在生活に誇りを感じている。（成田沙季）警察官になったのは、１９７７年６