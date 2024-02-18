160万の貯金を達成、25歳にして700万円の貯金を持つ、「節約お姉さんういうい」さん。そんな彼女にも、後悔した買い物が…（出所：ういういさんYouTube）工場で働きつつ、1人暮らしで倹約生活をしながら「節約お姉さんういうい」のチャンネル名でYouTube発信しているういういさん（25歳）。チャンネルでは、食費節約のコツやお金をかけずに美容に取り組む様子を発信している。前回の記事では、ういういさんが節約を意識したきっか