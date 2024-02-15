国際サッカー連盟（FIFA）が２月15日、最新のFIFAランキングを発表した。アジアカップでベスト８止まりだった日本は、17位から１ランクダウン。18位になったものの、アジア首位の座をキープした。一方、連覇を達成したカタールは58位から37位に、快進撃を続けて準優勝したヨルダンは87位から70位にジャンプアップ。また、準決勝でヨルダンに苦杯を喫した韓国は23位から22位に。準々決勝で日本を破るも、決勝を前にカタールに