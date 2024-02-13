打撃投手とも笑顔でやり取り「ボール！ボール！」ドジャース大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設で約5か月ぶりの屋外フリー打撃を行った。21スイングで3連発を含む10本の柵越えを記録。バックスクリーン右への推定140メートル弾もあり、3月20日に韓国で行われるパドレスとの開幕戦へ順調な回復ぶりを見せた。女性スタッフへのジョークも決まった。フリー打撃をマウンド付近からネット